Arbitro aggredito da un genitore parla l' ex fischietto e oggi responsabile delle giovanili dell' Arezzo Bertini | In campo famiglie in festa nello spogliatoio l?inferno

Un episodio che scuote il mondo dello sport, e non solo: l’arbitro aggredito da un genitore racconta la sua disarmante esperienza. Bertini, ex fischietto e oggi responsabile delle giovanili dell’Arezzo, svela cosa accade dietro le quinte di una giornata di festa che si trasforma in inferno. In questo racconto, le emozioni forti e le tensioni esplosive si intrecciano, ricordandoci quanto il rispetto sia fondamentale anche sui campi più innocenti.

PESARO «Era come se il mondo si fosse spaccato in due: da una parte i ragazzi in festa, le famiglie sorridenti e l?eccitazione per la premiazione sul verde del campo da gioco,. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Arbitro aggredito da un genitore, parla l'ex fischietto e oggi responsabile delle giovanili dell'Arezzo Bertini: «In campo famiglie in festa, nello spogliatoio l?inferno»

