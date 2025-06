Aqp lancia la campagna per combattere la crisi idrica in Puglia | Siamo in riserva non sprechiamo l' acqua

Acquedotto Pugliese lancia la campagna "Siamo in riserva" per sensibilizzare sulla grave crisi idrica che sta colpendo la regione. Con l’estate alle porte, ogni goccia di acqua diventa preziosa e bisogna imparare a non sprecarla. È il momento di agire insieme: perché il nostro futuro dipende da come gestiamo questa risorsa vitale, e ciascuno di noi può fare la differenza. Ricordiamoci, ogni azione conta per proteggere l’acqua, bene essenziale per tutti.

Acquedotto Pugliese ha avviato una campagna denominata 'Siamo in riserva' per fronteggiare la crisi idrica nella regione, fenomeno che ormai dura da qualche anno e che nei mesi estivi diventa ancor più complicato da gestire. Ogni goccia, spiega l'ente, "diventa fondamentale. Da quelle. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Aqp lancia la campagna per combattere la crisi idrica in Puglia: "Siamo in riserva, non sprechiamo l'acqua"

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Siamo in riserva”: Acquedotto Pugliese rilancia la campagna sulla crisi idrica; Aqp lancia la campagna per combattere la crisi idrica in Puglia: Siamo in riserva, non sprechiamo l'acqua; Crisi idrica nel Foggino: invasi a meno del 58% rispetto alla media, scatta la campagna Siamo in riserva.

Crisi idrica in Puglia, 'invasi a meno 42% rispetto alla media' - Contro la crisi idrica che sta colpendo la Puglia, con le riserve di acqua in diminuzione, Acquedotto Pugliese lancia una campagna rivolta ai cittadini con l'obiettivo di spingerli a mettere in campo ...

“Siamo in riserva”: Acquedotto Pugliese rilancia la campagna sulla crisi idrica - Acquedotto Pugliese rilancia la campagna di sensibilizzazione “Siamo in riserva” con l’obiettivo di richiamare l’attenzione dei cittadini pugliesi sulla necessità di contenere i consumi per risparmiar ...

SICCITA' Crisi idrica nel Foggino: invasi a meno del 58% rispetto alla media, scatta la campagna “Siamo in riserva” - FOGGIA – La Puglia si trova ad affrontare la crisi idrica più grave dall’inizio del nuovo millennio.