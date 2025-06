' Apriti cinema' sbarca dal 16 giugno in piazza Pitti

Preparati a vivere una stagione cinematografica indimenticabile! Dal 16 giugno al 27 luglio, Piazza Pitti si trasformerà nel cuore pulsante dell’estate fiorentina con 'Apriti Cinema', la rassegna gratuita promossa dal Comune di Firenze. Tra proiezioni internazionali e grandi ospiti, tra cui Leonardo Pieraccioni per i 30 anni di 'I laureati', questa iniziativa renderà le serate estive magiche e coinvolgenti. Non perdere l’occasione di scoprire il meglio del cinema sotto le stelle!

Firenze, 10 giugno 2025 - 'Apriti cinema', la rassegna cinematografica dell'Estate fiorentina del Comune di Firenze, sbarca in piazza Pitti, dal 16 giugno al 27 luglio: alle 21.45 saranno proiettati film, a ingresso gratuito. Tra i punti di interesse, il 16 giugno, la presenza di Leonardo Pieraccioni in occasione dei 30 anni de 'I laureati'. Sono diversi i titoli che provengono dai festival internazionali della '50 giorni di cinema a Firenze', come quelli delle rassegne 'Le notti di mezza estate' de Lo Schermo dell'arte, 'Storie che accadono sulla terra' del Festival dei popoli e 'Summer edit' del Middle east now. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 'Apriti cinema' sbarca dal 16 giugno in piazza Pitti

