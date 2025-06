Apre in via Amendola il nuovo mercato contadino | Struttura dedicata alla nostra enogastronomia

Apre in via Amendola il nuovo mercato contadino, un vero e proprio gioiello dedicato alla nostra enogastronomia. Con oltre 1500 metri quadrati e parcheggi interrati, rappresenta un punto di riferimento ideale per gli amanti dei sapori autentici e della qualità locale. Dopo una storia di sfide, questa struttura comunale rinasce come centro pulsante di eccellenza e tradizione. Un’occasione unica per riscoprire i tesori del territorio, favorendo un consumo più sostenibile e consapevole.

Un complesso di oltre 1500 metri quadrati, dotato di parcheggi interrati. Sono questi i numeri del mercato contadino in via Amendola, inaugurato questa mattina. La struttura comunale, che in passato ha ospitato attivitĂ di vendita ortofrutticola con alterni risultati, è stata affidata in gestione. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Apre in via Amendola il nuovo mercato contadino: "Struttura dedicata alla nostra enogastronomia"

