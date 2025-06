Appuntamento al museo con la presentazione del libro 45 Giri di Poesia

Non perdete l’occasione di immergervi nel mondo della poesia e della musica con la presentazione di “45 Giri di Poesia” di Gianluigi Cosi. Un appuntamento imperdibile domenica 15 giugno alle 18:30 al Museo Ribezzo di Brindisi, dove le parole si fonderanno con le note delle canzoni in un evento che celebra l’arte in tutte le sue forme. Vi aspettiamo per condividere questa magica esperienza culturale.

BRINDISI - Sarà presentato domenica 15 giugno, alle ore 18:30, al Museo Ribezzo di Brindisi - piazza Duomo, il libro "45 Giri di Poesia. Canzone che viene canzone che va" di Gianluigi Cosi, nell'ambito della rassegna culturale del Polo BiblioMuseale di Brindisi "Il mio libro va in Biblioteca.

