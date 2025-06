Appesa all' amo come un pesce | salvata l' anatra in Villa Reale

Una scena emozionante al laghetto della Villa Reale: un'anatra con il becco intrappolato in un amo da pesca è stata salvata e liberata viva, grazie all'intervento tempestivo di un passante nel mattino di martedì 10 giugno. La solidarietà e l'attenzione verso gli esseri viventi dimostrano come anche un gesto semplice possa fare la differenza. Questo episodio ci ricorda l'importanza di rispettare e proteggere la vita animale in ogni sua forma.

È stata liberata (viva) e rimessa in libertà l'anatra con il becco incastrato in un amo da pesca e scoperta nel laghetto della Villa reale. Il salvataggio è avvenuto nella mattinata di martedì 10 giugno, dopo che un passante si è accorto della presenza del volatile, una femmina di Germano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Appesa all'amo come un pesce: salvata l'anatra in Villa Reale

Ne parlano su altre fonti

Appesa all'amo come un pesce: salvata l'anatra in Villa Reale.

Cane uccide anatra al laghetto della Villa Reale - Ennesimo caso di aggressione di un cane ai danni di un animale selvatico nei pressi del laghetto della Villa Reale ...

L’anatra Bianchina della Villa Reale e il cigno Brutus del Parco Nord, uccisi la stessa notte: indagini e rabbia - Bianchina era la regina del laghetto di Villa Reale a Monza , incrocio tra un’anatra e un germano.

Monza, mamma anatra e anatroccoli nel caos della strada: salvati e portati a Villa Reale - Mamma anatra e una fila composta di sei anatroccoli al seguito, che si erano perduti davanti alla Villa Reale, in evidente difficoltà nel traffico caotico dell’ora di punta, anche se ...