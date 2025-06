Appello sindacale unitario al senso di responsabilità per il bene della Provincia di Arezzo

In un momento cruciale per il futuro della Provincia di Arezzo, le principali sigle sindacali e la RSU uniscono le forze in un appello forte e condiviso. Chiedono a tutti i rappresentanti di agire con senso di responsabilità , evitando ulteriori blocchi che rischiano di penalizzare la comunità e lo sviluppo locale. È un momento di unità : solo così si può garantire stabilità e progresso al nostro territorio.

Arezzo, 10 giugno 2025 – Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e CSA, insieme alla RSU della Provincia di Arezzo, rivolgono un appello urgente al senso di responsabilità dei componenti del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ente, affinché non si ripeta quanto accaduto venerdì 30 maggio scorso, quando, per mancanza del numero legale nella seconda convocazione del Consiglio, non è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2024. La mancata approvazione del rendiconto ha causato un blocco operativo dell’Ente, con gravi conseguenze per l'intero territorio provinciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Appello sindacale unitario al senso di responsabilità per il bene della Provincia di Arezzo

