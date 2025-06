Appalti per il verde pubblico | slitta il processo

L’attesa si protrae per l’udienza sugli appalti del verde pubblico a Caserta e San Nicola la Strada, con un rinvio determinato dall’omissione della notifica a Giulio Biondi. Un processo che coinvolge 22 persone, tra pubblici ufficiali e imprenditori, e che riprenderà il prossimo 8 luglio, promettendo sviluppi importanti per trasparenza e correttezza nelle gare pubbliche. Restate aggiornati su questa complessa vicenda giudiziaria.

Soltanto un rinvio per omessa notifica a Giulio Biondi, ex dirigente del comune di San Nicola la Strada. L’udienza preliminare a carico di 22 persone coinvolte a vario titolo nell’indagine sugli appalti per il verde pubblico a Caserta e San Nicola la Strada riprenderà il prossimo 8 luglio. 🔗 Leggi su Casertanews.it