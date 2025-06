Appalti e mazzette a Licata una seduta di consiglio comunale aperto | si parlerà del terremoto giudiziario

Il futuro di Licata è al centro di un’importante occasione di confronto: il 17 giugno alle 19, il consiglio comunale aperto, convocato su richiesta dell’associazione “A testa alta”, affronterà il delicato tema del terremoto giudiziario che scuote la città. Un momento di trasparenza e partecipazione per fare chiarezza e trovare insieme soluzioni. La cittadinanza è invitata a partecipare attivamente a questo dialogo fondamentale per il nostro domani.

Il 17 giugno alle 19 ci sarà una seduta straordinaria del consiglio comunale aperta alla cittadinanza. Lo ha deciso la presidente Anna Triglia con una convocazione che scaturisce da una specifica richiesta avanzata dall'associazione "A testa alta". Si parlerà esclusivamente del recente terremoto.

