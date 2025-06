aperture straordinarie museo opificio pietre dure di firenze

Scopri un'estate all'insegna dell'arte e della cultura al Museo dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze! Con aperture serali e visite speciali, il museo si trasforma in un palcoscenico di emozioni, offrendo ai visitatori un'occasione unica di immergersi nelle meraviglie artistiche dei maestri fiorentini. Non perdere questa opportunitĂ di vivere il patrimonio culturale della cittĂ sotto una luce del tutto speciale...

Firenze, 10 giugno 2025 - A partire da giugno il Museo dell'Opificio delle Pietre Dure a Firenze amplia la sua offerta culturale con una serie di aperture straordinarie: per tutta l'estate, dal 6 giugno fino al 5 settembre, sono previste aperture serali dalle 19 alle 23 tutti i venerdì, ad eccezione delle settimane centrali di agosto. In autunno, dal 4 settembre al 13 novembre, il Museo sarĂ aperto tutti i giovedì pomeriggio dalle 14 alle 18. Il Museo annesso all'Opificio delle Pietre Dure, oggi moderno centro specializzato nel restauro, si spiega in una nota, è un piccolo e curato scrigno di preziosi tesori che illustrano la storia della manifattura artistica specializzata nella lavorazione delle pietre dure fondata nel 1588 da Ferdinando I de' Medici. 🔗 Leggi su Lanazione.it