Aperto un nuovo studio medico a Popoli Terme | i dettagli forniti dalla Asl

Il 10 giugno apre a Popoli Terme il nuovo studio del Dottor Carlo Marcello Alberici, pronto a prendersi cura della salute dei residenti di Popoli e dei comuni circostanti come Bolognano, Bussi sul Tirino, Castiglione a Casauria e Corvara.

