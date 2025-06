Aperiveglia a Ripafratta | pasta fritta e musica anni 70-80-90

Immergiti nell’atmosfera unica di Ripafratta con le AperiVeglie, un’occasione speciale per gustare pasta fritta, ascoltare musica dagli anni ’70, ’80 e ’90 e riscoprire la tradizione delle veglie di una volta. Promosse dalla Pro Loco, queste serate sono il perfetto mix di freschezza, convivialità e cultura, ideali per rafforzare i legami della comunità. Non perdere l’appuntamento: due serate da vivere insieme nel 2025!

La “freschezza” dell’aperitivo e la “tradizione” delle veglie di un tempo. Le AperiVeglie sono il format promosso dalla Pro Loco di Ripafratta: eventi semplici all’insegna del relax e dello stare insieme, per riunire la comunità, farla conoscere, farla ritrovare. Due le serate previste nel 2025. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Aperiveglia a Ripafratta: pasta fritta e musica anni 70-80-90

La pasta fritta, in Sicilia si fa in padella “bella ‘ncastagnata” - In Sicilia, patria del recupero, la pasta che rimane si frigge in padella e torna ad una seconda vita che risulta persino più buona di quando è appena preparata.