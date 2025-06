Anziano trovato senza vita tra le acque dell' Adige

Una scena sconvolgente si è consumata questa mattina a Tel, in Val Venosta, dove un anziano è stato trovato senza vita tra le acque dell’Adige. La scoperta, fatta da un passante intorno alle 9:30, ha subito suscitato grande sgomento tra la comunità locale. Le autorità sono attualmente al lavoro per chiarire le circostanze di questa drammatica tragedia, che lascia un senso di vuoto e mistero avvolto nel silenzio del fiume.

