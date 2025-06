Anziano accoltellato nella sua villetta la nuora finisce in manette

Il marito della donna, allertato da lei, ha chiamato i carabinieri: trovata con l’arma ancora in mano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Anziano accoltellato nella sua villetta, la nuora finisce in manette

In questa notizia si parla di: Anziano Accoltellato Villetta Nuora

Anziano accoltellato nel Barese, in manette padre e figlia - Un tragico episodio a Gravina in Puglia: un 70enne è stato accoltellato e ora lotta per la vita. Dietro questo gesto estremo, un padre e una figlia di 50 e 26 anni sono finiti in manette.

Anziano 86enne accoltellato a morte a Saronno, la nuora trovata con l'arma in mano: arrestata; Saronno (Varese), anziano accoltellato a morte in casa: fermata la nuora; Saronno, anziano ucciso nella sua villetta: fermata la nuora, trovata seduta sul divano con il coltello in mano.

Chi era Romolo Baldo, l’86enne accoltellato a morte nella sua casa di Saronno: fermata la nuora - Si chiamava Romolo Baldo e aveva 86 anni l'uomo che è stato accoltellato a morte nella sua villetta di Saronno (Varese) ...

Anziano ucciso in casa a coltellate, fermata la nuora - E' al vaglio degli inquirenti la posizione della nuora di Romolo Baldo, l'ottantaseienne accoltellato a morte nella casa in cui vivevano in via Pio XI a Saronno, in provincia di Varese.

Saronno (Varese), anziano accoltellato a morte in casa: fermata la nuora - Un anziano è stato trovato accoltellato a morte nella sua abitazione di Saronno, nel Varesotto.