Anziana truffata a Bagni di Lucca denunciate tre persone | le avevano sottratto 6mila euro

Una triste vicenda ha scosso Bagni di Lucca, dove una donna di 85 anni è stata vittima di una truffa da 6.000 euro messa in atto da tre uomini provenienti da Napoli. I Carabinieri, con impegno e dedizione, hanno individuato e denunciato i responsabili, smascherando il loro inganno e restituendo un senso di sicurezza alla comunità. La nostra società deve rimanere vigile contro queste truffe, e conoscere le modalità di difesa è fondamentale per tutelare i più deboli.

Bagni di Lucca (Lucca), 10 giugno 3025 – I carabinieri della stazione di Bagni di Lucca ( Lucca) hanno identificato i presunti responsabili di una truffa ai danni di una donna di 85 anni avvenuta a gennaio scorso. Tre persone, originarie di Napoli, età tra i 40 e i 50 anni, si spiega dall'Arma, sono state denunciate «per aver messo in atto il noto stratagemma del falso appartenente alle forze dell'ordine» e del falso incidente che avrebbe coinvolto un familiare, che ha portato la vittima a consegnare ai truffatori oro e denaro per circa 6.000 euro. In particolare la vittima, contattata telefonicamente, era stata indotta a credere che la figlia fosse stata arrestata a seguito di un grave incidente stradale e che, per ottenere la sua liberazione, fosse necessario pagare una cauzione: «Gli impostori si sono poi presentati presso la sua abitazione per riscuotere il denaro». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anziana truffata a Bagni di Lucca, denunciate tre persone: le avevano sottratto 6mila euro

In questa notizia si parla di: Lucca Bagni Denunciate Persone

Bagni di Lucca diventa interattiva. Un calendario online per i turisti - Bagni di Lucca lancia un calendario online interattivo per promuovere l'offerta turistica locale. Presentato nella Sala Rosa del Circolo dei Forestieri, il progetto mira a fornire informazioni dettagliate sugli eventi in programma, grazie all'impegno dell'assessora Priscilla Valentino e dell'assessore Roberto Strig.

Approfondimenti da altre fonti

Truffa ai danni di un’anziana a Bagni di Lucca: quattro persone denunciate; Anziana truffata a Bagni di Lucca, denunciate tre persone: le avevano sottratto 6mila euro; Bagni di Lucca, truffa agli anziani: tre persone denunciate dai carabinieri.

Truffa ai danni di un’anziana a Bagni di Lucca: quattro persone denunciate - Dopo mesi di indagini, i Carabinieri di Bagni di Lucca hanno scoperto chi sono i presunti responsabili di una truffa ai danni di un’anziana di 85 anni, ...

Bagni di Lucca, truffa agli anziani: tre persone denunciate dai carabinieri - Dopo mesi di indagini, i Carabinieri della Stazione di Bagni di Lucca hanno identificato i presunti responsabili di una truffa ai danni di un’anziana di 85 anni, avvenuta lo scorso gennaio.

Identificati gli autori della truffa ad un'anziana di Bagni di Lucca: tre le persone denunciate dai carabinieri - Dopo mesi di indagini, i carabinieri della stazione di Bagni di Lucca hanno identificato i presunti responsabili di una truffa ai danni di un’anziana di 85 anni, avvenuta lo scorso gennaio.