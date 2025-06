Anziana cade in casa I vicini chiamano il 118

I vicini di Cuggiono hanno chiamato il 118 quando un’anziana di 82 anni è rimasta bloccata a terra dopo una caduta in casa, rischiando di essere sola e indifesa. La prontezza dei soccorritori ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale il senso di comunità e l’attenzione tra vicini. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante conoscere e prendersi cura dei nostri anziani.

Anziana cade in casa e resta bloccata: salvata dai soccorritori. Momenti di apprensione ieri mattina a Cuggiono, dove un'ottantaduenne è rimasta bloccata in casa dopo una caduta. L'anziana, finita a terra, non è più riuscita a muoversi né a chiedere aiuto. L'allarme è scattato quando alcuni conoscenti, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto è giunto il personale del 118 che per entrare nell'appartamento ha chiesto il supporto dei vigili del fuoco volontari di Inveruno. I soccorritori sono riusciti a entrare nell'abitazione attraverso una porta finestra e a prestare le prime cure alla donna.

Chi era Emma Teresa Meneghetti, l’anziana uccisa da un 15enne a Milano: “Lui andava ad aiutarla a casa” - Emma Teresa Meneghetti, 82 anni, era un’anziana ben voluta nel quartiere di Milano. Purtroppo, la sua vita è stata tragicamente spezzata da un ragazzo di 15 anni, che conosceva e che in passato l'aiutava in casa.

