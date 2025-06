Anytime Fitness sbarca a Benevento una nuova palestra all’avanguardia aperta h24

Anytime Fitness sbarca a Benevento, portando innovazione e praticità con una palestra aperta 24 ore su 24, anche nei giorni festivi. Questa apertura rappresenta un passo importante nel piano di espansione del brand, già presente in Italia con 57 club. Con ambienti moderni e servizi all’avanguardia, il nuovo club promette di rivoluzionare il modo di allenarsi in città, offrendo a tutti l’opportunità di prendersi cura di sé in qualsiasi momento della giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Arriva anche a Benevento Anytime Fitness, la catena di palestre in franchising che cresce più velocemente al mondo, nota al grande pubblico per offrire club aperti 365 giorni all’anno, Ferragosto e Natale compresi. Con l’inaugurazione del nuovo club in Piazza L. Bissolati 14, il brand segna la sua 57esima apertura sul territorio italiano, confermando il forte slancio del piano di espansione nazionale. Il club nasce grazie dagli sforzi della Famiglia Alaia, che ha già avviato con successo il centro di Mercogliano (AV), confermando la continuità e la solidità di una visione imprenditoriale radicata nel territorio campano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Anytime Fitness, sbarca a Benevento una nuova palestra all’avanguardia aperta h24

