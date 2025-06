Antonio Vitale ucciso a colpi di pistola tra i passanti | l' agguato in moto

Una nuova tragedia scuote la tranquillità di Cardito: Antonio Vitale, pregiudicato di 56 anni, è stato brutalmente ucciso a colpi di pistola tra i passanti in un agguato in moto. L’episodio, avvenuto intorno alle 10 in via Vecellio, ha lasciato la comunità sconvolta e ancora alla ricerca di risposte. Ma chi era davvero Vitale e quali misteri si celano dietro questa vicenda? La sua storia il nostro racconto.

Antonio Vitale, pregiudicato di 56 anni, è stato ucciso a colpi di pistola a Cardito (Napoli). I suoi assassini l'hanno raggiunto in via Vecellio intorno alle 10 e hanno sparato diverse pallottole contro di lui mentre si trovava in auto.

Agguato di camorra a Cardito, Antonio Vitale ucciso tra le auto: era pregiudicato - Un violento agguato di camorra scuote il cuore di Cardito: questa mattina, Antonio Vitale, noto pregiudicato, è stato crivellato tra le auto in un'azione rapida e spietata.

