Antonio Martiniello vicino alla riconferma all' Ancona sotto la guida di Agenore Maurizi

Antonio Martiniello è il primo obiettivo dell’ Ancona e la sua riconferma in biancorosso sarebbe in dirittura d’arrivo. Il nuovo allenatore, Agenore Maurizi, che dovrebbe essere presentato nel corso di questa settimana, sembra puntare molto sulle qualità del bomber campano basato a San Benedetto che con i suoi 17 gol, tra campionato e Coppa, ha contribuito non poco nella scorsa stagione al sesto posto conclusivo dei biancorossi. Un attaccante che ha dimostrato a società e piazza che quando è motivato e in condizione può fare la differenza, in questo campionato, e Maurizi vorrebbe assicurarselo al più presto, Martiniello, in altre parole, sarebbe una tessera che potrebbe rivelarsi decisiva in un puzzle da completare quanto prima, a cominciare proprio dai protagonisti della passata stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net