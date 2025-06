Antonella Leo malore alla guida poi l' incidente contro un camion | mamma di due figli muore a 49 anni Il marito scopre la tragedia da un alert sul cellulare

Una donna coraggiosa, madre di due figli, che ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto a Zoppola. Pochi istanti di smarrimento alla guida sono stati sufficienti per cambiare radicalmente la sua esistenza e quella della sua famiglia. La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno attraverso un alert sul cellulare, ha sconvolto tutti. La storia di Antonella Leo ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e preziosa.

ZOPPOLA (PORDENONE) - Pochi secondi, una sbandata. Lo scontro frontale con un camion. Così, ieri pomeriggio, 9 giugno, poco dopo le 18.30, è morta Antonella Leo. Aveva 49 anni. Era. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Antonella Leo, malore alla guida poi l'incidente contro un camion: mamma di due figli muore a 49 anni. Il marito scopre la tragedia da un alert sul cellulare

Tragico frontale auto-tir sulla Pontebbana: Antonella muore a 49 anni. Chi è la vittima e cosa è successo. - ZOPPOLA (PORDENONE) – Un gravissimo impatto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la statale Pontebbana è costato la vita a una donna di 49 anni, Antonella Leo, residente a Zoppola e originaria ...