Antonella Elia si sposa! Tutto pronto per le nozze con Pietro Delle Piane | ecco quando sarà il matrimonio

Antonella Elia e Pietro Delle Piane stanno per coronare il loro amore: il matrimonio si avvicina e i preparativi sono già in pieno fermento. Dopo aver condiviso l’attesa con i fans, l’annuncio ufficiale della data delle nozze ha fatto impazzire gli ammiratori. Ma quando si svolgeranno queste nozze tanto attese? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla coppia e il loro grande giorno!

Antonella Elia sposa il suo fidanzato Pietro Delle Piane e annuncia la data delle nozze. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Alessandro Rostagno che fine ha fatto? Ricordate il litigio con Antonella Elia? Pare che sia tutto pronto per il matrimonio di Antonella Elia con Pietro Delle Piane che hanno dato l’annuncio ufficiale delle loro nozze. Scopriamo di seguito quando è previsto il matrimonio della coppia. View this post on Instagram A post shared by Pietro Delle Piane (@pietrodellepiane) Antonella Elia: Pietro è l’unico uomo che mi fa pensare alla famiglia. In un’intervista doppia a Storie di donne al bivio weekend, Antonella Elia e il suo fidanzato Pietro Delle Piane rivelano di essere sul punto di convolare a nozze. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Antonella Elia si sposa! Tutto pronto per le nozze con Pietro Delle Piane: ecco quando sarà il matrimonio

