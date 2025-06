Antipirateria con Google | 55.504 Blocchi DNS per Contrastare Pirateria Digitale durante Serie A

Il 23 maggio 2025, l'Autorità ha sperimentato con Google un sistema innovativo di blocchi DNS, con 55.504 indirizzi sospetti, per contrastare efficacemente la pirateria digitale durante le partite di Serie A. Questa iniziativa dimostra come la tecnologia possa diventare alleata nella tutela dei diritti, garantendo uno spettacolo più sicuro e legale. Scopriamo insieme come questa strategia possa rivoluzionare la lotta contro la pirateria online.

Il 23 maggio 2025, in occasione dell'anticipo delle due principali partite dell'ultima giornata del campionato di serie A, l'Autorità ha svolto una sperimentazione con Google, in qualità di fornitore di servizi di DNS pubblicamente disponibili e soggetto gestore di motore di ricerca, finalizzata all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge antipirateria e alla luce delle previ. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Antipirateria con Google: 55.504 Blocchi DNS per Contrastare Pirateria Digitale durante Serie A

Cosa riportano altre fonti

Antipirateria con Google: 55.504 Blocchi DNS per Contrastare Pirateria Digitale durante Serie A; Calcio e tv, lo scudo antipirateria ferma Google Drive; Stavolta Piracy Shield l'ha fatta grossa e ha bloccato Google Drive.

Antipirateria con Google: 55.504 Blocchi DNS per Contrastare Pirateria Digitale durante Serie A - Il 23 maggio 2025, in occasione dell’anticipo delle due principali partite dell’...

Google: tribunale di Milano, blocchi accesso ai siti pirata per vedere Serie A - e "la legge antipirateria ha come destinatarie le imprese che forniscono servizi di accesso alla rete, tra queste la resistente Google".

Calcio e tv, lo scudo antipirateria ferma Google Drive - Tuttavia, questa volta anche il dominio di Google Drive è stato incluso ...