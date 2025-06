Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 10 Giugno 2025

Preparati a vivere un'altra emozionante puntata di Beautiful, in onda oggi su Canale 5 alle 13:40. Tra decisioni drammatiche e colpi di scena, i protagonisti si trovano ad affrontare sfide che cambieranno le loro vite. La determinazione di Eric a trascorrere i suoi ultimi giorni nel modo pi√Ļ sereno possibile promette di tenere tutti con il fiato sospeso. Non perdere le anticipazioni complete, solo su Zon.it!

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it. . Eric prende una decisione forte: non intende entrare in ospedale per cure invasive che ritiene inutili. Vuole trascorrere i suoi ultimi momenti lavorando serenamente nei suoi uffici presso Forrester Creations. Il Forrester chiede a Donna di aiutarlo a organizzare una festa per i suoi cari. Vuole celebrare la vita, non quella che li aspetta dopo la sua scomparsa.