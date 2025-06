Ansia per il primo vero esame e fiducia nei prof | la generazione Covid affronta la Maturità

La generazione Covid, cresciuta tra mascherine e lezioni online, si prepara ora alla prima vera sfida: l’esame di maturità. Dopo aver affrontato mesi di didattica a distanza e momenti di incertezza, questi giovani si trovano davanti a un rito di passaggio fondamentale, che segna il loro ingresso nel mondo adulto. Tra ansie e speranze, confidano nel supporto dei docenti e nella loro forza interiore, perché questa volta, il successo sarà loro.

A fare la maturità quest’anno è la generazione Covid, ovvero quei ragazzi che quando è scoppiata la pandemia erano in terza media e hanno fatto l’esame della fine della scuola secondaria di primo grado solo online. Siamo di fronte, per la prima volta, ad un vero rito di passaggio perché nessuno di loro ha mai affrontato una prova in presenza. Non solo. Questo “pianeta” di giovani, a tredici e quattordici anni, non sono potuti entrare in classe, hanno perso il contatto con la realtà per vivere tutto – dalle relazioni alle lezioni in classe – solo online. Un cambiamento epocale che li fa sentire più insicuri e preoccupati soprattutto per lo scritto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it