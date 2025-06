Ansia De Bruyne | Napoli in attesa sta succedendo in queste ore

È una corsa contro il tempo per il Napoli, che sogna di portare a casa De Bruyne prima dell'apertura del mercato. Le ultime ore sono cruciali: il centrocampista belga, fresco di impegni internazionali, potrebbe essere il colpo che rivoluzionerà la rosa partenopea. La città attende con trepidazione, mentre le trattative sono in pieno fermento. Tutti gli occhi sono puntati su questa intricata vicenda, che potrebbe cambiare le sorti del club azzurro.

Novità sull’affare De Bruyne: Napoli in ansia, sta succedendo in queste ore. Tutti gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda. Sono ore frenetiche per il mercato del Napoli, che si aspetta di chiudere il colpaccio De Bruyne. Proprio ieri, il centrocampista ha giocato l’ultima partita dei suoi impegni con la Nazionale belga, realizzando anche un gol nella rocambolesca vittoria per 4-3 contro il Galles. Liberatosi dalla Nazionale, ora, ogni giornata potrebbe essere quella buona per mettere nero su bianco al suo accordo con il Napoli. L’ottimismo è assoluto, come confermato dal presidente De Laurentiis, ma finchè non c’è la firma è lecito avere un minimo di preoccupazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ansia De Bruyne: Napoli in attesa, sta succedendo in queste ore

In questa notizia si parla di: Napoli Bruyne Ansia Succedendo

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

Ne parlano su altre fonti

Ansia De Bruyne: Napoli in attesa: sta succedendo in queste ore; De Bruyne-Napoli e il giallo delle visite: colpo a rischio? Come stanno le cose; Barano d’Ischia, violenta rissa in un ristorante: feriti e 6 denunce.

De Bruyne e le visite mediche col Napoli, tutta la verità. Cosa sta succedendo - Kevin De Bruyne obiettivo primario del Napoli, intenzionato a consegnare ad Antonio Conte un fuoriclasse del centrocampo per rendere la sua rosa sempre più competitiva a livello europeo.

Cosa manca per l’ufficialità di De Bruyne al Napoli: quando ci saranno le visite mediche - Domenica ci sarà lo scambio di documenti tra i legali di De Bruyne e il Napoli: il belga è a un passo, quando sosterrà le visite mediche con la sua ...

Napoli, Manna: "De Bruyne? Siamo attenti a ogni opportunità e a ciò che può succedere" - Stiamo lavorando, stiamo attenti a ciò che può succedere.