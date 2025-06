Anna Sviridenko uccisa dall’ex un anno fa gli amici | Un momento di preghiera per ricordarla

Un momento di riflessione e solidarietà per onorare la memoria di Anna Sviridenko, scomparsa un anno fa tragicamente a causa della violenza. Oggi, alle 20.30, la comunità si riunirà nella chiesa di piazza Italia a San Felice sul Panaro, per ricordare una donna amata e condividere un pensiero di pace e speranza. La sua storia ci invita a riflettere sull'importanza di combattere ogni forma di violenza domestica e di sostenere chi ne è vittima.

Si terrà oggi, martedì 10 giugno, alle ore 20.30 presso la chiesa di piazza Italia a San Felice sul Panaro, nel Modenese, una commemorazione in ricordo di Anna Sviridenko, la 41enne che un anno fa venne uccisa dall'ex marito, Andrea Paltrinieri, 49 anni. L'uomo pochi mesi dopo si è tolto la vita in carcere. Un amico: "I figli sono in Austria, come avrebbe voluto lei". 🔗 Leggi su Fanpage.it

