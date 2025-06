Anna Polinari | talento continuità e obiettivo Tokyo 2025

Anna Polinari, talento emergente della velocità italiana, si distingue per il suo entusiasmo e determinazione verso l’obiettivo Tokyo 2025. Nella nuova puntata di Sprint Zone, Ferdinando Savarese intervista l’azzurra, che con un inizio di stagione brillante e un personal best di 51”43 ai recenti campionati, conferma la sua crescita straordinaria. La sua storia è un esempio di passione e dedizione che la proietta verso grandi traguardi.

Nella nuova puntata del martedì di Sprint Zone, Ferdinando Savarese accoglie come ospite la velocista veronese Anna Polinari, protagonista di un ottimo avvio di stagione all’aperto nel 2025. A 26 anni, l’azzurra specialista dei 400 metri ha già dimostrato una crescita notevole, confermata dal recente successo al Palio della Quercia di Rovereto, dove ha fatto registrare il suo nuovo personal best: 51”43. Un risultato che certifica la sua ambizione di qualificarsi non solo con la staffetta 4×400 – già qualificata per i Mondiali di Tokyo – ma anche per la gara individuale, obiettivo mai raggiunto finora a livello mondiale, ma già sperimentato in ambito europeo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Anna Polinari: talento, continuità e obiettivo Tokyo 2025

