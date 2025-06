Anna Pettinelli Belva moscia | esplode il caso

Il mistero avvolge ancora il caso di Anna Pettinelli e l'intervista mai trasmessa a Belve, alimentando dibattiti tra fan e addetti ai lavori. La sua esclusione dalla puntata finale ha suscitato molte domande, aprendo uno spiraglio su retroscena ancora sconosciuti. Giuseppe Candela di Dagospia fornisce una ricostruzione che accende la curiosità : cosa si cela dietro questa scelta inattesa? La verità potrebbe essere più sorprendente di quanto si pensi.

Continua a far discutere il curioso caso di Anna Pettinelli e dell’intervista rilasciata a Belve  che non è mai andata in onda. La popolare trasmissione condotta da Francesca Fagnani su Rai 2 è terminata lo scorso 3 giugno con l’ultimo ciclo di interviste, dal quale sarebbe stata esclusa proprio quella della conduttrice radiofonica e insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Una ricostruzione di Giuseppe Candela su Dagospia  sostiene che la messa in onda dell’intervista della Pettinelli sia stata cancellata perché giudicata « troppo moscia ». La Fagnani non ha rilasciato dichiarazioni, mentre la Pettinelli ha commentato con un eloquente « Moscia mai! », a corredo di un breve estratto del video che la vedeva dietro le quinte dello studio di Rai 2 prima di essere accolta dalla conduttrice. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Anna Pettinelli, "Belva moscia": esplode il caso

In questa notizia si parla di: Anna Pettinelli Caso Belva

