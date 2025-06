Anna il suo singolo estivo è Desolèe al via il tour nei festival

Anna torna a farci ballare con il suo nuovo singolo estivo Désolée, un autentico club banger che unisce energia pop e ritmo coinvolgente. Dopo il trionfo di Vera Baddie, certificato 4 volte Platino, l’artista si prepara a conquistare i palchi dei festival con il VB Summer Tour 2025. Non perdere l’appuntamento: Désolée sarà in tutte le radio e piattaforme digitali da venerdì 13 giugno, pronto a infuocare l’estate italiana.

Anna annuncia il suo ritorno con il nuovo singolo Désolée che accompagnerà il VB Summer Tour 2025. Dopo il successo senza precedenti dell’album Vera Baddie, certificato 4 volte Platino, Anna annuncia il suo ritorno con il nuovo singolo Désolée, in uscita su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio in Italia da venerdì 13 giugno. Prodotto dal collaboratore Miles, Désolée è un pezzo club banger che strizza l’occhio al mondo del pop elettronico ed è pronto a lasciare il segno, come solo Anna sa fare con la sua musica. In attesa di intraprendere il suo primo tour nei palazzetti già praticamente sold-out il prossimo autunno, Anna ha annunciato le date del VB Summer Tour 2025 – prodotto e realizzato da Vivo Concerti – che la vedrà protagonista dei principali festival estivi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Anna, il suo singolo estivo è Desolèe, al via il tour nei festival

In questa notizia si parla di: anna - singolo - tour - estivo

Anna Tatangelo annuncia il singolo Inferno e due concerti evento - Anna Tatangelo torna alla ribalta con il suo nuovo singolo "Inferno", in uscita venerdì 16 maggio. L'artista annuncia inoltre due imperdibili concerti evento a Napoli e Milano per l'autunno, promettendo un'esperienza musicale indimenticabile per i suoi fan.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Anna è pronta ad accendere l'estate con il suo nuovo singolo: arriva Désolée; Anna, il suo singolo estivo è Desolèe, al via il tour nei festival; ANNA CASTIGLIA: aggiunge nuovi appuntamenti estivi al suo “MI PIACE TOUR”, straordinaria opportunità per ascoltare dal vivo il suo primo progetto discografico e il nuovo singolo “Decostruire”.

Anna annuncia il nuovo singolo désolée in uscita a giugno e il tour estivo in programma - Anna torna con il singolo désolée, un mix di pop elettronico e reggaeton, annuncia il VB Summer Tour 2025 in Italia e prepara il primo tour nei palasport autunnale dopo i successi di vera baddie.

Anna è pronta ad accendere l'estate con il suo nuovo singolo: arriva "Désolée" - Dopo il successo di "Vera Baddie", l'album uscito poco meno di un anno fa e certificato 4 volte platino, l'artista femminile più a ...

'Désolée', Anna annuncia il suo nuovo singolo - Fuori dal 13 giugno, l'artista è pronta a lanciare il suo messaggio di empowerment ...