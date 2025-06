Anna Carlucci chi solo le sorelle famose Milly e Gabriella | Noi tre siamo molto vicine ma facciamo attività tanto impegnative

Anna Carlucci, sorella delle celebri Milly e Gabriella, è una donna dalle mille sfaccettature. Lavorando come autrice e coordinatrice dei contenuti social di "Ballando con le Stelle", è la mente dietro molti aspetti del backstage che contribuiscono al successo dello show. La sua dedizione e il suo legame speciale con Milly sono il cuore pulsante di un rapporto familiare forte e professionale, dimostrando che la vera forza risiede nella sintonia e nell'impegno condiviso.

Da diversi anni, Anna Carlucci lavora a Ballando con le stelle come autrice e coordinatrice dei contenuti social. È lei che cura molti aspetti del backstage, rendendo possibile il successo dello show condotto da sua sorella Milly. Anna ha raccontato con grande sincerità: "Lavorare con mia sorella Milly è una fortuna. Le liti a Ballando? Ognuno si assume le sue responsabilità." Un ruolo chiave, ma discreto, che la rende un pilastro fondamentale dello storico programma di Rai 1, che proprio nel 2025 è giunto alla sua 18ª edizione con un cast di vip sempre più ricco. Anna Carlucci non è solo la sorella di Milly, ma una professionista con una lunga esperienza nel mondo televisivo.

