Angelino tra Roma e Al Hilah Ghisolfi si guarda intorno | opzione De Cuyper a sinistra

L'orizzonte calcistico di Angelino tra Roma e Al Hilal si fa più incerto, mentre i tifosi attendono con trepidazione notizie sul suo futuro. Con Claudio Ranieri che sceglie di dedicarsi alla dirigenza e non più in panchina, il destino del laterale spagnolo diventa un tema caldo nel mercato estivo. La domanda ora è: quale sarà la prossima mossa di Angelino? Restate sintonizzati per scoprirlo!

La giornata odierna si è aperta con la notizia della decisione di Claudio Ranieri di rinunciare alla panchina dell'Italia per concentrarsi appieno sulla sua nuova avventura da dirigente con la Roma. Un annuncio che avrà fatto sicuramente piacere a gran parte del tifo giallorosso, che è in attesa di capire anche quale sarà il futuro di Angelino. Il laterale spagnolo è stato uno dei punti di forza nella stagione appena conclusa ma fino a poche ore fa sembrava che la sua parentesi capitolina fosse giunta al termine. La destinazione del classe '97 sarebbe dovuta essere l' Al Hilal, che aveva deciso di puntare su di lui dopo non essere riuscito a sfondare per Theo Hernandez.

Roma, caccia al vice Angelino: spunta l'idea Gosens

