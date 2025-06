Angelino niente accordo fra Roma e Al Hilal | affare in stand-by

limitazioni di bilancio e con le sfide di un mercato sempre più competitivo. Tra trattative in corso e nomi in uscita, la Roma deve trovare il giusto equilibrio per rinforzare la squadra senza compromettere le strategie di lungo termine, aprendo così nuove prospettive per una stagione all'insegna di grandi aspettative. La strada verso un team competitivo passa anche dalla capacità di fare scelte oculate e tempestive.

L'estate sta entrando sempre più nel vivo, con il calciomercato che finisce sotto la luce dei riflettori. Uno dei club che dovrà muoversi con intelligenza è senza dubbio la Roma, chiamata a dar vita ad un progetto ambizioso. Gian Piero Gasperini avrebbe bisogno, infatti, di una rosa completa sotto ogni punto di vista, per competere sia in Europa League che in Serie A. Al tempo stesso, però, il coach di Grugliasco dovrebbe fare i conti con le richieste dall'estero per alcuni punti fermi dell'organico. Tra questi c'è Angelino, reduce da quella che può essere definita la miglior annata della sua carriera.

Roma, caccia al vice Angelino: spunta l'idea Gosens - La Roma è già proiettata verso il futuro, con un occhio attento al calciomercato estivo, nonostante la stagione si sia appena chiusa.

