Andy Murray sulla rivalità Sinner-Alcaraz | Il tennis è in buone mani possono fare la storia

Andy Murray, leggendario campione britannico, torna con orgoglio al Queen’s Club per inaugurare il campo che porta il suo nome. Tra emozioni e ricordi indelebili, l’ex numero uno del mondo riflette sulla rivalità con Alcaraz, simbolo di un tennis che scrive pagine di storia. In un’epoca dominata da sfide epiche, il futuro è nelle mani di chi saprà fare la differenza. Il tennis è in ottime mani, e questa storia è solo all’inizio.

Andy Murray è tornato al Queen’s Club di Londra per presenziare quest’oggi alla cerimonia d’inaugurazione di un campo che da quest’anno porterà il suo nome. L’ex tennista britannico, cinque volte vincitore del Queen’s in carriera, non ha nascosto un po’ d’emozione nel momento in cui è stata annunciata ufficialmente la Andy Murray Arena sull’erba inglese. “ Mi mancava tornare qui. È la prima volta che mi trovo a non dover giocare la stagione sull’erba, ma oggi ho una vita nuova e non mi dispiace stare lontano dallo sport per un po’. Il Queen’s è un torneo ricco di bei ricordi per me: qui ho vinto il mio primo match in carriera ed è il torneo in cui ho ottenuto più successi”, le sue parole durante la cerimonia. 🔗 Leggi su Oasport.it