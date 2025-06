Andrea Rinaldo il prof Nobel dell' acqua | Il Mose durerà 50 anni | serve un gruppo di esperti da tutto il mondo per salvare Venezia

Andrea Rinaldo, il "professore Nobel dell'acqua", lancia un appello urgente: il Mose, opera simbolo di Venezia, durerà solo 50 anni. Per preservare questa meraviglia, serve un gruppo di esperti globali che immagino soluzioni innovative e sostenibili. È fondamentale agire ora, ascoltando le voci di esperti internazionali, per garantire il futuro della città lagunare e delle sue generazioni. La sfida è aperta: il tempo per intervenire è adesso.

VENEZIA - Una grande consultazione internazionale, che coinvolga saggi da tutto il mondo, per pensare al dopo il Mose, quando per effetto del cambiamento e del conseguente innalzamento del livello. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Andrea Rinaldo, il prof Nobel dell'acqua: «Il Mose durerà 50 anni: serve un gruppo di esperti da tutto il mondo per salvare Venezia»

