Andrea Chiappella lascia la Giana per allenare l' Entella in Serie B

Lascio il club che ho chiamato casa, portando con me ricordi di fatica, passione e crescita. Andrea Chiappella, simbolo di dedizione e cuore biancazzurro, si congeda dalla Giana per affrontare una nuova sfida in Serie B con l’Entella. Un addio che, come un abbraccio tra padre e figlio, suggella un percorso indimenticabile e apre le porte a un futuro ricco di ambizioni e successi. La sua storia continua, più forte che mai.

Come l’abbraccio tra un padre e un figlio, diventato (molto) grande. Niente retorica, alla Giana non è di casa. Solo genuina sostanza, col cuore gonfio e fiero. È così quando l’addio è un trampolino di lancio. È così che finisce il cammino di Andrea Chiappella in biancazzurro: risoluzione, anticipata e consensuale, del contratto. Nel suo futuro, la panchina dell’ Entella in Serie B. A Gorgonzola, da capitano, ha scalato Promozione, Eccellenza e Serie D. Da allenatore, ha vinto i playoff con la Primavera, riportato la prima squadra nei professionisti, centrato due finali di Coppa Italia (Serie D e C) e i playoff nell’ultimo biennio, sfiorando le final four. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Andrea Chiappella lascia la Giana per allenare l'Entella in Serie B

