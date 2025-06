Andersinho | Perri opzione reale per il posto di Maignan al Milan

Lucas Perri, portiere brasiliano dell'Olympique Lione, al Milan al posto di Mike Maignan? Per Andersinho Marques, ipotesi concreta!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Andersinho: “Perri, opzione reale per il posto di Maignan al Milan”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Maignan al posto di Svilar: arriva a metà prezzo - L’intreccio di numeri uno si potrebbe concretizzare alla fine di questa stagione.

Colpo di scena Maignan, via a giugno e al suo posto un italiano: arriva la “conferma” ad uno “scambio” da non credere - Il Milan, dopo le due recenti sconfitte in Champions e campionato ...

Milan, infortunio Maignan: al suo posto Sportiello - Al posto del portiere francese Conceicao ha inserito Sportiello ma è chiaro che ora sono tutti in ansia per le condizioni di Maignan.