Ancora niente acqua per problemi elettrici | via Palermo Tremonti e viale Regina Elena le zone più colpite

Ancora nessuna acqua nelle zone di via Palermo, Tremonti e Viale Regina Elena a causa di problemi elettrici, lasciando centinaia di residenti senza servizio da più di 24 ore. La situazione, comunicata dall’Amam, è ancora critica e i disagi si fanno sentire. Le persone, frustrate dall’attesa, continuano a chiedere aggiornamenti sui social, desiderose di conoscere quando potranno tornare a vivere senza questa emergenza. La speranza è che presto si trovi una soluzione definitiva per garantire l’approvvigionamento idrico.

Arrivano a distanza di oltre 24 ore dall'ultimo bollettino le informazioni dell'Amam sulla situazione idrica in città. E non sono confortanti. Proseguono anche oggi infatti, ma gli utenti se ne erano già seri conto e inondato i canali social dell'Amam con richieste di chiarimento, i disagi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Ancora niente acqua per problemi elettrici: via Palermo, Tremonti e viale Regina Elena le zone più colpite

