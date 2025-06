Anche la quarta edizione del Memorial Chiani riesce alla perfezione

cuore dell'estate, ha saputo unire sport, passione e solidarietà in un evento indimenticabile. Come ogni anno, il Memorial Chiani si conferma non solo come un'occasione di ritrovo, ma anche come un tributo vibrante alla memoria di Mattia, lasciando un segno profondo nei cuori di tutti i partecipanti. E anche questa quarta edizione, che si è tenuta nel...

Come ogni inizio di giugno si è rinnovato l'appuntamento con il Memorial Mattia Chiani, scomparso prematuramente nel 2021 a 26 anni di età ed il cui ricordo seguita ad essere vivo nelle menti di chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene. E anche questa quarta edizione, che si è tenuta nel. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Anche la quarta edizione del Memorial Chiani riesce alla perfezione

