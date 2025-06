Anche i famosi dovrebbero andare in pensione Al Bano insegna

Anche i grandi come Al Bano meritano di godersi la meritata pensione, ma la passione e il cuore di un vero artista non conoscono età. A 82 anni, il leone di Cellino San Marco ancora incanta, anche se il tempo lascia tracce. È un richiamo alla riflessione: quando è il momento di appendere il microfono? La sua scelta di continuare a esibirsi ci invita a pensare, perché ogni carriera ha il suo epilogo, e il rispetto per sé stessi dovrebbe essere il primo passo verso una nuova vita.

Al Bano, a 82 anni, è ancora il leone di Cellino San Marco. Peccato, però, che dopo 60 anni di straordinaria carriera, la voce potente e precisa non basta a coprire il rumore del tonfo fatto al suo ultimo concerto. Inoltre, la 'savana' in cui oggi si muove e ruggisce è piena di belve decisamente. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Anche i famosi dovrebbero andare in pensione, Al Bano insegna

Cosa riportano altre fonti

Anche i famosi dovrebbero andare in pensione, Al Bano insegna; Al Bano, il gesto sconvolgente per le vie di Roma: l’ha fatto davanti a tutti.

Al Bano: “Se ho dormito con Lory Del Santo all’Isola dei Famosi? La proposta era…”/ ‘Scoop’ a La Volta Buona! - è tornato sul ‘caso’ della capanna dove avrebbe dovuto dormire con Lory Del Santo all’Isola dei Famosi.

Al Bano su Milly Carlucci: “Non chiama mia figlia Jasmine, quindi lei andrà a Ballando con le stelle Spagna” - In collegamento con La Volta Buona in onda giovedì 29 maggio, Al Bano rivela che sua figlia Jasmine parteciperà all'edizione spagnola di Ballando con ...

Al Bano: "Sull'Isola dei Famosi giravo nudo lontano dalle videocamere" - L'aneddoto di Al Bano: "A volte me ne andavo il più lontano possibile e ...