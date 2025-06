Amiloidosi cardiaca con diagnosi precoce trattamenti più efficaci

L'amiloidosi cardiaca da transtiretina (Attr-Cm) rappresenta una sfida medica spesso sottovalutata, ma una diagnosi precoce può fare la differenza. Questa malattia progressiva, spesso confusa con altre patologie, può essere gestita efficacemente se individuata in tempo, offrendo nuove speranze ai pazienti e migliorando significativamente la loro qualità di vita. Scopriamo insieme come riconoscere i segnali e le ultime innovazioni terapeutiche disponibili.

(Adnkronos) – Spesso non riconosciuta, talvolta confusa con altre patologie più comuni, l'amiloidosi cardiaca da transtiretina (Attr-Cm) è una malattia progressiva e degenerativa che, se non diagnosticata e trattata per tempo, può compromettere seriamente la funzione del cuore e di altri organi vitali, impattando la qualità di vita dei pazienti. Si tratta di una patologia .

