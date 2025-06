amerigo vespucci genova ultima tappa del tour mondiale

Genova si prepara a celebrare l’ultima tappa del viaggio epico dell’Amerigo Vespucci, simbolo di eleganza e tradizione marittima italiana. Dopo due anni di avventure oceaniche, il veliero approda nel suo porto natale, accolto da decine di genovesi emozionati e orgogliosi. È un momento di grande festa, un tributo alla passione per il mare e all’ingegno italiano, che si conclude con un arriveerci carico di storia e di futuro.

Già all'alba decine di genovesi si sono assiepati sulle strade vicino al porto per salutare l'arrivo dell'Amerigo Vespucci, nave scuola della Marina Militare, al termine di un giro del mondo durato 2 anni e concluso nel giorno della Festa della Marina. "E' sempre un'emozione", il commento più popolare. Il veliero, elegante e pieno di fascino, ha toccato tutti i principali porti del globo, doppiando Capo Horn, e portando lo stile italiano in tutte le nazioni visitate. Ad attenderla a Genova il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha passato in rassegna l'equipaggio. A Genova è stata una festa con le Frecce Tricolori.