amerigo vespucci a genova con frecce tricolori e mattarella

A Genova, il 10 giugno, si è celebrato un emozionante ritorno: l’Amerigo Vespucci, simbolo di eccellenza navale italiana, ha fatto rientro dopo due anni di avventure globali. Accolta con applausi dalle Frecce Tricolori e dai paracadutisti incursori, la cerimonia ha visto la partecipazione di autorevoli figure come il presidente Sergio Mattarella, il ministro Crosetto e le autorità locali. La nave...

A Genova, il 10 giugno, si è tenuta la cerimonia per il ritorno dell’Amerigo Vespucci dopo due anni di navigazione in giro per il mondo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto dalle Frecce Tricolori e dai paracadutisti incursori della Marina. Presenti anche il ministro della difesa Guido Crosetto e le alte cariche militari, oltre al presidente della Liguria Marco Bucci e alla sindaca di Genova Silvia Salis. La nave scuola ha toccato 32 Paesi in cinque continenti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it