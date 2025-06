America’s Cup Luna Rossa supportata da Alfa Romeo | Sviluppo di soluzioni ad alta tecnologia

L’unione tra Luna Rossa e Alfa Romeo segna un capitolo innovativo nella vela e nell’automobilismo, puntando su soluzioni ad alta tecnologia e design all’avanguardia. In vista della America’s Cup 2027 a Napoli, questa partnership promette di rivoluzionare le gare con competenza, materiali avanzati e ingegneria d’eccellenza. Il futuro della competizione si scrive oggi, con un obiettivo chiaro: superare ogni limite e lasciare un’impronta indelebile nel mondo dello sport e della tecnologia.

Luna Rossa e Alfa Romeo hanno stretto una partnership in vista della prossima edizione della America’s Cup, che si disputerà nel 2027 a Napoli. La storica casa automobilistica sarà official sponsor per l’intera durata della competizione sportiva più antica del mondo. Nel comunicato si legge che “Alfa Romeo e Luna Rossa puntano entrambe su competenza, progettazione, impiego di materiali tra i più avanzati al mondo e una tecnica ingegneristica di altissimo livello”. L’accordo prevede che le due parti si scambieranno le reciproche competenze e che i team collaboreranno nello sviluppo congiunto di soluzioni ad alto contenuto tecnologico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - America’s Cup, Luna Rossa supportata da Alfa Romeo: “Sviluppo di soluzioni ad alta tecnologia”

In questa notizia si parla di: luna - rossa - alfa - romeo

Luna Rossa e Pirelli annunciano una nuova partnership per la 38esima America’s Cup - Luna Rossa e Pirelli annunciano una partnership strategica per la 38ª America’s Cup. In qualità di Official Sponsor e Technical Partner, Pirelli supporterà il team italiano con soluzioni innovative e tecnologiche all’avanguardia, rafforzando il legame tra eccellenza sportiva e innovazione industriale, e contribuendo al successo della squadra nella prestigiosa competizione internazionale.

#AlfaRomeo: partnership con Luna Rossa per l’America’s Cup 2027 https://motorionline.com/alfa-romeo-partnership-con-luna-rossa-per-lamericas-cup-2027/… Partecipa alla discussione

Alfa Romeo, sbarca in Coppa America: è partner ufficiale di Luna Rossa Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Alleanza Luna Rossa-Alfa Romeo; Alfa Romeo partner di Luna Rossa nella prossima America’s Cup; La nuova Alfa Romeo Stelvio può aspettare, ecco cosa ha presentato Alfa.

Alfa Romeo si unisce a Luna Rossa guardando a traguardo 2027 - Nessun annuncio su un ritorno nelle competizioni e nessuna anticipazione dell'attesissima nuova generazione della Stelvio prevista (forse è una coincidenza non casuale) per il 2027.

Alfa Romeo affianca Luna Rossa per l'America’s Cup - Alfa Romeo inaugura un nuovo affascinante capitolo nel mondo delle competizioni, annunciando la partnership con il team Luna Rossa, punta di diamante della vela internazionale e simbolo di sportività ...

Alfa Romeo, sbarca in Coppa America: è partner ufficiale di Luna Rossa - Al via una collaborazione tecnica e di immagine guardando alla 38°edizione dell’America’s Cup, che si disputerà nel Golfo di Napoli nel 2027 ...