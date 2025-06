America’s Cup Alfa Romeo diventa official sponsor di Luna Rossa | Affinità naturale parliamo entrambi italiano

Alfa Romeo, simbolo di eleganza e prestazione, si unisce a Luna Rossa come official sponsor nella prestigiosa 38ª America's Cup a Barcellona nel 2024. Questa partnership, nata da valori condivisi di tecnologia, design e sportività, rappresenta un'evoluzione naturale per due icone italiane pronte a scrivere nuove pagine di eccellenza. Insieme, faranno sognare gli appassionati, dimostrando che l'innovazione e la passione sono il cuore di ogni avventura.

Alfa Romeo sarà official sponsor del team Luna Rossa nella 38esima edizione dell’America’s Cup, in programma a Barcellona del 2024. La storica casa automobilistica del gruppo Stellantis ha annunciato la collaborazione con un video che sottolinea i tanti punti in comune tra le due realtà italiane. La nuova partnership, si legge nel comunicato di Stellantis, ruota attorno a «valori condivisi di tecnologia, prestazione e design», perché entrambe le realtà condividono la stessa filosofia: «La determinazione agonistica unita alla più sofisticata innovazione tecnologica». Il focus sull’identità italiana. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: america - alfa - romeo - official

Alfa Romeo, sbarca in Coppa America: è partner ufficiale di Luna Rossa - Alfa Romeo conquista le acque internazionali: partner ufficiale di Luna Rossa nella prestigiosa 38ª America’s Cup, in scena nel Golfo di Napoli nel 2027.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Alfa Romeo è Official Sponsor di Luna Rossa: insieme verso la 38° America’s Cup; Alfa Romeo, sbarca in Coppa America: è partner ufficiale di Luna Rossa; Alfa Romeo e Luna Rossa, collaborazione in vista dell’America’s Cup 2027. Previste edizioni speciali.

Alfa Romeo, sbarca in Coppa America: è partner ufficiale di Luna Rossa - Al via una collaborazione tecnica e di immagine guardando alla 38°edizione dell’America’s Cup, che si disputerà nel Golfo di Napoli nel 2027 ...

Alfa Romeo si unisce a Luna Rossa guardando a traguardo 2027 - Nessun annuncio su un ritorno nelle competizioni e nessuna anticipazione dell'attesissima nuova generazione della Stelvio prevista (forse è una coincidenza non casuale) per il 2027.

Alfa Romeo sale a bordo di Luna Rossa: sfida alla 38° America’s Cup - Alfa Romeo è Official Sponsor di Luna Rossa e sarà in prima linea nella 38° America’s Cup.