America' s Cup a Napoli pronti 11mila posti di lavoro | il triano per lo sviluppo

L’America’s Cup a Napoli si prepara a trasformare la città in un epicentro di innovazione e sviluppo, creando circa 11.000 posti di lavoro e generando un impatto economico stimato di 1,2 miliardi di euro. Un trionfo di opportunità che conferma come grandi eventi possano fungere da motore per il progresso locale, rafforzando il ruolo di Napoli nel panorama internazionale.

Le previsioni tornano, l?impatto stimato pure. Anche per il ministero del Turismo il valore generato dall?America?s Cup a Napoli nel 2027 misura circa 1,2 miliardi, in linea con le.

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni.

