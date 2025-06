Ambulanze la Uil | Giù le mani dall' emergenza e basta riorganizzazioni che sono riduzioni

L'incidente a Cesena evidenzia quanto sia fondamentale rafforzare e proteggere il sistema di emergenza urgenza, evitando ulteriori tagli o riorganizzazioni che rischiano di compromettere la sicurezza dei cittadini. La Uil Gi249 e le ambulanze sono in prima linea per garantire interventi tempestivi e affidabili, perché le mani dall'emergenza devono essere sole e salde. È ora di mettere al primo posto la salute e la vita delle persone.

"Il grave incidente accaduto al centauro a Cesena dimostra la necessità e il valore della nostra rete dell’Emergenza Urgenza e delle lacune potenzialmente presenti, a nostro avviso, nelle ultime riorganizzazioni della Ausl Romagna. Non intendiamo soffermarci in questa fase e in questa sede. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it