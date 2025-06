Amal Clooney come una sposa | l’abito di perle per il red carpet di coppia con George

Amal Clooney ha incantato il red carpet dei Tony Awards 2025 con un abito di perle che ricorda una sposa da sogno, accompagnando il marito George in un look impeccabile. La sua eleganza senza tempo e il tocco di lusso hanno catturato l’attenzione di tutti: scopri chi ha firmato questa meravigliosa creazione e come Amal ha saputo trasformare un momento speciale in un vero spettacolo di stile. Continua a leggere.

Amal Clooney ha accompagnato il marito George ai Tony Awards 2025 e sul red carpet ha sfilato come una sposa in total white: ecco chi ha firmato il suo meraviglioso abito di perle.

Perché il look di Amal Clooney a Cannes 2025 rompe le nuove regole di dress code imposte al Festival - Amal Clooney ha catturato l'attenzione al Festival di Cannes 2025 con un look audace che sfida le nuove regole di dress code.

