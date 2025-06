Amadeus va alla grande anzi no è un mezzo disastro… ma che sta succedendo ai suoi programmi?

Amadeus, sempre protagonista e capace di sorprendere, ha lanciato "The Cage" con entusiasmo, ottenendo ascolti record alla prima puntata. Tuttavia, la seconda puntata ha lasciato tutti con il fiato sospeso: crollo o conferma del successo? Scopriamo insieme come si √® evoluto il destino di questa nuova sfida televisiva e cosa riserver√† il futuro per il conduttore pi√Ļ amato d‚ÄôItalia. La domanda ora √®: quanto ha fatto la seconda puntata di The Cage di Amadeus?

La prima puntata del nuovo programma di Amadeus, The Cage, condotto insieme alla poliedrica e sempre pi√Ļ apprezzata Giulia Salemi, ha ottenuto ascolti record per la rete (Nove) e per gli standard di Amadeus, che ultimamente si √® dovuto accontentare di numeri davvero bassi. Tuttavia, a partire dalla seconda puntata, in onda ieri sera, qualcosa √® cambiato. Quanto ha fatto la seconda puntata di The Cage di Amadeus?. Se la prima puntata del game show, in onda domenica 8 giugno, ha conquistato ben 1.003.000 telespettatori pari al 5,7% di share, la seconda √® stata un mezzo flop.¬† C‚Äô√® un motivo, ovviamente: la prima puntata di The Cage ha avuto un traino fortissimo: la finale del Roland Garros di tennis fra Carlos Alcarez e Jannik Sinner, che ha conquistato ben 3. 🔗 Leggi su Donnapop.it ¬© Donnapop.it - Amadeus va alla grande, anzi no, √® un mezzo disastro‚Ķ ma che sta succedendo ai suoi programmi?

In questa notizia si parla di: Amadeus Anzi Mezzo Disastro

Amadeus si sposta dal mercoledì. Anzi no! - Amadeus non ha nemmeno il tempo di decollare con il suo nuovo show "Like a Star", che già si trova a dover rialzare il tiro.

Se ne parla anche su altri siti

Amadeus va alla grande, anzi no, è un mezzo disastro... ma che sta succedendo ai suoi programmi?.

Amadeus va alla grande, anzi no, è un mezzo disastro‚Ķ ma che sta succedendo ai suoi programmi? - La prima puntata del nuovo programma di Amadeus, The Cage, ha ottenuto ascolti molto alti, ma c'è un grosso "ma".

Amadeus, dopo i flop su Nove sfuma il ritorno in Rai (nonostante Fiorello): ‚ÄúViale Mazzini non è un albergo‚ÄĚ - Il conduttore potrebbe chiudere il contratto con Discovery, ma la sua situazione è a dir poco complessa: Mediaset si è sfilata, la Rai chiude le porte ...

Fiorello: «Amadeus al Nove non sta bene e in Rai lo riprenderebbero subito. Sanremo? Prima c'è Stefano De Martino, poi...» - Fiorello è tornato in radio con il suo programma "La Pennicanza", ma lo show vero lo fa sul suo profilo Instagram.