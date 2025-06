Amadeus nemmeno Sinner riesce a farlo gioire

schermo, creando un'anticipazione irresistibile per il pubblico italiano. Mentre Sinner lotta sul campo, Amadeus si prepara a conquistare anche il cuore degli spettatori con il suo nuovo progetto, "The Cage". La strategia di marketing, studiata nei minimi dettagli, promette di portare una ventata di freschezza e successo nel panorama televisivo. Riuscirà questa volta Amadeus a riscrivere la sua storia? Solo il tempo lo dirà.

La dolorosa sconfitta di Sinner dopo cinque set drammatici è stata la fortuna di Amadeus. Nove aveva preparato una grande campagna pubblicitaria per spingere il debutto di “The Cage”, il nuovo game show con il quale l’ex re Mida della Rai cerca riscatto, dopo i flop di “Chissà chi è” e “Like a Star”. Il battage pubblicitario durante la finale del Roland Garros è stato a dir poco imponente. La figura del conduttore ha fatto capolino più volte sul campo di Parigi, suscitando una certa ilarità sui social, anche se alcuni spettatori interessati unicamente alla sfida tra Sinner e Alcaraz non ha particolarmente apprezzato le frequenti sovrimpressioni pubblicitarie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Amadeus, nemmeno Sinner riesce a farlo gioire

Sinner sconfitto, ma Amadeus sorride: sorpresa al debutto di “The Cage” - La prima serata della domenica ha regalato emozioni contrastanti: mentre l'Italia seguiva con trepidazione la sfida di Sinner, un'altra parte del pubblico ha scoperto con entusiasmo il debutto di “The Cage” con Amadeus.

