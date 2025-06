Amadeus nel limbo nessun ritorno al servizio pubblico ma neanche a Mediaset | La Rai non è un albergo

Amadeus si trova in un crocevia cruciale della sua carriera: con il futuro incerto tra il pubblico e il privato. Nessuna conferma di un ritorno alla Rai o a Mediaset, lasciando spazio a ipotesi e speranze. La prossima stagione potrebbe riservare sorprese e sfide imprevedibili per il popolare conduttore. Scopriamo insieme cosa potrebbe accadere e quali strade potrebbero aprirsi davanti a lui. Continua a leggere.

Per Amadeus, la prossima stagione sarà forse più complessa di quella che volge al termine. Secondo le indiscrezioni non è poi così detto che sarà possibile un ritorno in Rai o in Mediaset. Ecco cosa può succedere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Amadeus Ritorno Mediaset Limbo

Nuovo game show per Amadeus e al suo fianco vuole proprio lei: clamoroso ritorno in tv - La televisione italiana si accende con un clamoroso ritorno: Amadeus lancia un nuovo game show sul Canale Nove, affiancato da una celebre co-conduttrice.

Ne parlano su altre fonti

Amadeus nel limbo, nessun ritorno al servizio pubblico ma neanche a Mediaset: La Rai non è un albergo.

Amadeus nel limbo, nessun ritorno al servizio pubblico ma neanche a Mediaset: “La Rai non è un albergo” - Secondo le indiscrezioni non è poi così detto che sarà possibile un ritorno in Rai o in Mediaset.

Amadeus e quell'impossibile ritorno in Rai, per ora. Retroscena - In questi giorni ho recuperato nell'immenso archivio di Youtube un vecchio filmato tratto da una Serata d'onore del 1989.

Amadeus delude su Nove. E Mediaset è in agguato - Quando a fine dicembre 2024 si è scelto di chiudere l’access prime time Chissà chi è, su Nove, si è capito che l’avventura di Amadeus in Warner Bros.